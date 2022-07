Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Fünf Verletzte bei Unfall auf der A 66+++

Wiesbaden (ots)

1. Fünf Verletzte bei Unfall auf der A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 17.07.2022, 12:35 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 66 bei Wiesbaden wurden am Sonntag fünf Menschen verletzt. Eine 24-Jährige befuhr mit einem Honda die Beschleunigungsspur von der Tankstelle Erbenheim auf die A 66 in Richtung Rüdesheim. Als sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, gab es Irritationen mit dem Peugeot eines 86-Jährigen. Die 24-Jährige wich nach rechts aus und prallte gegen die Außenschutzplanke. Von dort wurde sie zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen die Mittelschutzplanke, wo sie zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden alle fünf Insassen des Honda verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell