Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Motorradfahrer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, um 13.10 Uhr, kam es in der Seeuferstraße, in Höhe der Hausnummer 25, zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Dortmund fuhr mit seiner Harley-Davidson in Richtung Wamel. Zu spät erkannte er, dass die vor ihm fahrenden Kradfahrer verkehrsbedingt abbremsen mussten. Trotz eines Ausweichmanövers, kommt der Kradfahrer zu Fall und stürzt auf die Fahrbahn. Dabei verletzt er sich leicht und wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

