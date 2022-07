Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht nach Kollision

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Geldern (ots)

Am Donnerstag (07. Juli 2022) gegen 09:40 Uhr befuhr eine 62-jährige aus Issum mit Ihrem blauen Opel die Kreuzung Herzogstraße / Jahnstraße in Geldern. Die Fahrerin wollte die Jahnstraße überqueren, missachtete nach ersten Erkenntnissen jedoch die im Kreuzungsbereich geltende Verkehrsregelung "Rechts vor Links". Es kam zur Kollision mit einem vermutlich silbernen VW Polo, welcher von rechts kommend die Herzogstraße befuhr. Nach der Kollision entfernte sich der vorfahrtsberechtigte VW vom Unfallort. Die 62-jährige Fahrerin des Opels, welcher bei der Kollision beschädigt wurde, die Polizei verständigte. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

