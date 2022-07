POL-KLE: Geldern - Messingvasen nahe Friedhof gefunden / Bitte Fundbüro kontaktieren

Kreispolizeibehörde Kleve

Am Freitag (8. Juli 2022) gegen 13:15 Uhr meldete sich ein 26-jähriger Mann aus Kevelaer bei der Polizei und gab an, in der Nähe des Gelderner Friedhofes sieben Grabvasen aus Messing in einem Waldstück gefunden zu haben. Die Einsatzkräfte stellten die Messingvasen sicher, so dass sie dem Fundbüro übergeben werden konnten. Diebstahlsanzeigen bezüglich der Vasen liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Vasen können von den jeweiligen Eigentümern beim Fundbüro abgeholt werden. (ms)

