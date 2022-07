Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor auch im Kreis Kleve zu den Hauptunfallursachen und führt immer wieder, auch bei nur zufällig in den Unfall verwickelten Personen, zu schweren Unfallfolgen. Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto erheblicher sind die Verletzungen im Fall einer Kollision.

In der Woche vom 04.07.2022 bis 10.07.2022 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 267 Geschwindigkeitsverstöße fest. Am Mittwoch (6. Juli 2022) war ein Motorrad mit Videoausrüstung, ein sogenanntes "Provida-Krad", der Polizei im Einsatz und fuhr hinter einem 29-jährigen Gelderner, der auf der Landstraße 362 von Sevelen in Richtung Kerken unterwegs war. Dabei wurde seine Fahrt aufgenommen und gemessen. Er überschritt in zwei aufeinander folgenden 70er-Bereichen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich, indem er diese mit 116km/h und 121 km/h durchfuhr.

Nach Abzug von Toleranzen muss der junge Mann nun mit einer Gesamtgeldbuße von 420 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten während dieser Kontrollen 47 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Voll bis oben war ein Mercedes Sprinter mit Obst und Gemüse beladen, den Beamte des Verkehrsdienstes einer Kontrolle unterzogen haben. Eine Wägung bestätigte den Verdacht der Beamten: Das Fahrzeug war um mehr 1200 kg (36 Prozent) überladen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro.

In neun Fällen wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, acht Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vor. Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell