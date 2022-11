Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verletzte Hausbewohner nach Kellerbrand

Lippstadt (ots)

Am späten Samstagabend stellten Bewohner eines Einfamilienhauses an der Kemperstraße im Ortsteil Herringhausen gegen 23.00 Uhr eine Rauchentwicklung im Keller fest. Nach Alarmierung der Feuerwehr begaben sich die vier Familienmitglieder rechtzeitig ins Freie. Dennoch wurden der Familienvater sowie seine beiden Söhne mit Verdacht auf Rauchgasinhalation vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehr Lippstadt sowie den Löschzug aus Benninghausen. Die genaue Brandursache stand zur Zeit der Einsatzmaßnahmen noch nicht fest. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr scheint jedoch ein technischer Defekt zugrunde zu liegen. Im Haus entstand Sachschaden durch Hitzeeinwirkung und Verrußung von Wohnräumen und Inventar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sn)

