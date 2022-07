Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: 3 Blutproben nach entsprechenden Verkehrsverstößen am vergangenen Wochenende

Kirn - Bad Sobernheim (ots)

Am Freitag den 08.07.2022 kam es gegen 22:50 Uhr in Bad Sobernheim nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mit einem Motorrad zur Festnahme des Fahrers, welcher sich der Verkehrskontrolle durch Streifenbeamte der Polizei Kirn, entziehen wollte. Ein im Anschluss an die Festnahme durchgeführter Urin-Test reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit hohem Bußgeld sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gleich am darauffolgenden Samstag den 09.07.2022 gegen 15:50 Uhr wurde der Fahrer eines Renault Megane in der Jakob-Müller-Straße in Kirn einer Verkehrskontrolle durch Streifenbeamte der Polizei Kirn unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte auch bei ihm ein Urintest positiv auf THC. Auch diesem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Im weiteren Verlauf des Wochenendes kam es in den frühen Montagmorgenstunden gegen 04:33 Uhr zu einer Verkehrskontrolle durch Streifenbeamte der Polizei Kirn in der Kirner Straße in Kirn. Hier fiel der Fahrer eines Opel Corsa durch Atemalkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert knapp über 1 Promille. Auch diesem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des Wertes knapp unter 1,1 Promille erwartet diesen Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit hohem Bußgeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell