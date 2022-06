Polizei Mettmann

POL-ME: 17-Jähriger angefahren und verletzt - Ratingen - 2206063

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend, 10. Juni 2022, wurde ein 17-Jähriger, welcher sich auf einen asphaltierten Sportplatz vor einem Jugendzentrum in Ratingen-Hösel gelegt hatte, von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war geschehen:

Gegen 22:45 Uhr legte sich ein 17-Jähriger, aus bisher ungeklärter Ursache, auf einen asphaltierten Sportplatz, welcher vor einem Jugendzentrum an der Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel unmittelbar an einen Parkplatz angrenzt. Als ein 21-jähriger Heiligenhauser mit einem Mini Cooper den Parkplatz des Jugendzentrums befuhr, hatte er nach eigenen Angaben die Absicht, auf dem Sportplatz sein Fahrzeug zu wenden.

Während des Wendevorgangs missachtete er den auf dem Boden liegenden 17-Jährigen, bis die 21-jährige Beifahrerin den Fahrzeugführer auf den Jugendlichen aufmerksam machte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Heiligenhauser nicht verhindern, dass er den jungen Mann mit dem Fahrzeug erfasste und verletzte.

Hinzugezogene Rettungssanitäter versorgten den leicht alkoholisierten Jugendlichen notärztlich und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen verlief mit 0,1 Promille (0,5 mg/l) minimal positiv.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

