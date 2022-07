POL-PIKIR: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Meddersheim (ots) - Am 03.07.2022. gegen 02.00 Uhr wurde in Meddersheim, Naheweinstraße, in der Nähe der dort stattfindenden Beach Party, ein Traktor der Marke JohnDeere aus einer unverschlossenen Halle entwendet. Der Traktor wurde offenbar über den Mühlenweg in Richtung Nahe gefahren, wo er schließlich in der Nahe festgefahren wurde. Augenscheinlich wurde noch versucht ihn wieder aus der Nahe zu fahren, was jedoch nicht gelang. Ob an dem 75.000 Euro teuren Schlepper ...

mehr