Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Denzlingen: Einbruch in Bäckerei

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen - Denzlingen: Am Montagmorgen gegen 04:00 Uhr sah ein Lieferant eine Person aus den Räumlichkeiten eines Backwarenverkaufs in der Hauptstraße kommen. Erst nach einer genaueren Überprüfung konnte später festgestellt werden, dass es sich hierbei vermutlich um einen Einbrecher handelte, der bei seiner Tat gestört wurde. Der nun Gesuchte, der zwar gewaltsam in die Räumlichkeiten eindringen konnte, aber nach derzeitigem Stand nichts entwendet hat, wird wie folgt beschrieben: Etwa 190 cm groß, grüne Jacke, Mütze und auffällige Barttracht. Die Polizei in Denzlingen bittet um sachdienliche Hinweise unter 07666/9383-0.

