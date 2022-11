Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Kollision beim Überholvorgang

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.08 Uhr, befuhr ein 65 Jahre alter Mann aus Goch mit dem Pkw der Marke Audi A6 die Dolberger Straße von der A2 kommend in Richtung Lippetal-Lippborg. In Höhe der Bauernschaft Oskerheide beabsichtigte er nach links abzubiegen. Zu dem Zweck hatte er sich nach Zeugenaussagen, ordnungsgemäß eingeordnet, den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt und die Geschwindigkeit verringert. Zwei dahinter fahrende Fahrzeuge konnten dem Fahrmanöver folgen und reduzierten ebenfalls ihre Geschwindigkeit. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Ahlen mit dem Pkw der Marke Mercedes die Dolberger Straße aus Richtung der A2 kommend in Richtung Lippetal-Lippborg. Er beabsichtigte die geschwindigkeitsreduzierenden Fahrzeuge und das im Abbiegevorgang befindliche Fahrzeug des Audifahrers zu überholen. Beim Überholvorgang kam es zur Kollision des Audi mit dem überholenden Mercedes. Durch das Unfallgeschehen wurde eine Mitfahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von Abschleppdiensten abgeschleppt. (AG)

