POL-OH: Versuchte Aufsprengung eines Geldautomaten in Homberg (Ohm): Polizei bittet um Hinweise

Versuchte Aufsprengung eines Geldautomaten in Homberg (Ohm): Polizei bittet um Hinweise

Homberg (Ohm). Am frühen Mittwochmorgen (26.10.), gegen 3.30 Uhr, kam es in dem Gebäude eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Auf den Sandäckern" zu einer Sprengung an einem Geldausgabeautomaten. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten mehrere dunkel gekleidete Täter zunächst gewaltsam die Glasschiebetüren des Marktes und versuchten dann einen dort befindlichen Geldautomaten aufzusprengen. Dieser hielt jedoch stand, sodass die Täter anschließend ohne Diebesgut in einem schwarzen Pkw - bei dem es sich um ein Fahrzeug des Herstellers Audi gehandelt haben könnte - flüchteten. Die Höhe des durch die Sprengung entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Personen. Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und führt aktuell vor Ort - gemeinsam mit Spezialisten des osthessischen Erkennungsdienstes sowie des Hessischen Landeskriminalamtes - umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Vor diesem Hintergrund ist der Tatort momentan noch weiträumig abgesperrt.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

