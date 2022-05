Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nägel vor Feuerwehrzufahrt

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 19.50 Uhr teilt der Zugführer der Feuerwehr Bad Kreuznach-Süd mit, dass mehrere Nägel vor der Feuerwehrzufahrt in der Gustav-Pfarrius-Straße liegen würden. Da die Nägel lediglich vor der Zufahrt lagen, muss davon ausgegangen werden, dass sie dort absichtlich hingelegt wurden. Diese Handlung stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Es wurde eine Anzeige gefertigt. Wer in dem Zeitraum, 18.05.2022, zwischen 18.15 - 19.50 Uhr in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

