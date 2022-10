Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schnelle Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Phiippsthal. Beamte der Polizei Bad Hersfeld - unterstützt von Kollegen der Polizeiinspektion Bad Salzungen - nahmen am Montagnachmittag (24.10.), nur rund 40 Minuten nach einem Diebstahl aus einem Pkw, drei Tatverdächtige fest.

Gegen 14:20 Uhr, unmittelbar nachdem ein 59-jähriger Mann aus Philippsthal sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ulsterstraße bestiegen hatte, riss nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mindestens ein maskierter Mann die Beifahrertür des Pkw auf und stahl eine graue Kunstledertasche mit Bargeld vom Beifahrersitz. Anschließend rannten insgesamt drei maskierte Männer von dem Parkplatz weg. Mehrere Zeugen wurden auf die Flüchtigen aufmerksam, informierten die Polizei und verfolgten die drei Männer gemeinsam mit dem Geschädigten bis zu einem Gebäude in der Straße "Am Zollhaus". Dort konnte durch die Kolleginnen und Kollegen der Bad Hersfelder Polizei gegen 15 Uhr ein 25-jähriger Tatverdächtiger serbischer Staatsangehörigkeit sowie ein 28-jähriger und ein 29-jähriger Tatverdächtiger - beide montenegrinischer Staatsangehörigkeit - festgenommen werden. Zudem gelang es den Beamten vor Ort das Diebesgut und die Tatbekleidung aufzufinden und sicherzustellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die drei Tatverdächtigen am Dienstag (25.10.) einem Richter am Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Sarah Beier,

Staatsanwaltschaft Fulda, Stellvertretende Pressesprecherin, 0661/924-2714

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

