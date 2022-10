Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Enkeltrickbetrug über WhatsApp - Sportbootfahrerin mit Steinen beworfen - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Hauneck. Unbekannte beschädigten am frühen Montagmorgen (24.10.), gegen kurz nach 0 Uhr, Kabel einer Kommunikationsanlage im Rotenseer Weg in Unterhaun. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Rotenburg a.d. Fulda. Zwischen Sonntag (23.10.) und Montag (24.10.) kontaktierten unbekannte Betrüger eine Frau aus Rotenburg über den Messenger-Dienst WhatsApp und gaben sich als deren Sohn aus. Die Schwindler erklärten der Dame, dass der angebliche Sohn sich im europäischen Ausland aufhalte und daher eine ihr bislang unbekannte Rufnummer nutze. Anschließend täuschten die Täter eine Notlage vor und forderten die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags. Die Rotenburgerin glaube den Angaben der Betrüger zunächst und überwies das Geld. Wenig später kontaktierte sie ihren Sohn unter den ihr bekannten Rufnummern, erkannte den Betrug und wandte sich an die Polizei.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

- Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder Konten! - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sportbootfahrerin mit Steinen beworfen - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Zwei bislang unbekannte Kinder warfen am Sonntag (23.10.), von einer Brücke im Bereich der B62 aus, mit Steinen nach einer Bootsfahrerin. Zur Tatzeit bewegte sich die Dame mit einem Sportboot auf der unter der Brücke verlaufenden Fulda. Sie wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die beiden Jungen sollen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren gewesen sein, kurze Haare gehabt und Fahrräder mit sich geführt haben. Eines der Kinder habe zudem eine braune, wattierte Weste getragen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hätten sich zur Tatzeit auch Angler im Bereich eines dortigen Stegs aufgehalten, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnten.

Die Polizei sucht nun nach den Anglern sowie weiteren Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Kindern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

