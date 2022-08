Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus/Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus/Vandalismus in der Innenstadt

Altena (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwochmorgen und Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus am Gottmecker Weg eingebrochen. Sie hebelten dazu ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Täter anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Ob sie Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache Altena in Verbindung zu setzen. (schl)

Durch das Ziehen eines Schließzylinders einer Seitentür am Feuerwehrgerätehaus an der Rosmarter Allee, versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in dieses einzudringen. Zudem hebelten sie mehrfach an der Tür. Die Täter scheiterten allerdings mit ihrem Einbruchsvorhaben, denn sie gelangten nicht ins Innere. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. (schl)

Ein Fenster der Lutherkirche wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Augenscheinlich hatte ein unbekannter Täter ein Wurfgeschoss gegen das Kirchenfenster geworfen, sodass ein Loch entstand. Unweit der Lutherkirche traf es zudem in derselben Nacht ein Fenster einer Apotheke in der Kirchstraße. Die Schaufensterscheibe wies zwei kreisrunde Einschlagstellen auf, war allerdings nicht gänzlich zerbrochen. Vor dem Fenster stellten die Polizisten zwei Kopfsteinpflastersteine fest. Hinweise auf Täter liegen in beiden Fällen nicht vor. Zeugen können sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache Altena in Verbindung setzen. (schl)

