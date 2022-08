Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fluglehrer und Flugschüler bei Absturz von Ultraleichtflugzeug verletzt

Herscheid (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, verunfallte auf dem Flugplatz Plettenberg-Hüinghausen ein Ultraleichtflugzeug. Besetzt war das Flugzeug mit einem 64-jährigen Fluglehrer aus Plettenberg sowie einem 43-jährigen Flugschüler aus Schalksmühle. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigen Lehrer und Schüler im Rahmen des Starts ein Flugmanöver einzuüben. Dabei setzte der Flieger allerdings auf einer Ackerfläche unweit des Flugplatzes auf und verunfallte in der Folge. Der 64-jährige Fluglehrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und anschließend mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige Flugschüler erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Unfallursache dauern derzeit noch an. (schl)

