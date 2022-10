Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf BAB 4 - Drei Personen verletzt

Am Montag, dem 24. Oktober 2022, gg. 14.10 Uhr, kam es auf der BAB 4, Dresden in Richtung Kirchheim, zwischen der AS Bad Hersfeld und dem AD Kirchheim, bei km 364,700, Gemarkung Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand musste ein Sattelzug, welcher von einem 31-jährigen Fahrzeugführer aus Polen gelenkt wurde, im oben genannten Bereich der BAB 4 verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende PKW mit zwei Insassen aus der Ukraine, einer 35-jährigen Fahrerin sowie Ihrer 15-jährigen Tochter, hielt hinter dem Sattelzug. Ein 18-jähriger Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg fuhr auf den Wagen der Ukrainerinnen auf und schob diesen auf den Auflieger des stehenden Sattelzuges.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden ukrainischen Frauen glücklicher Weise nur sehr leicht verletzt und vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Der unfallverursachende BMW Fahrer musste schwerverletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Bad Hersfeld eingesetzt, welche auch ausgelaufene Betriebsstoffe abbinden musste. Zur Absicherung war auch die Autobahnmeisterei Hönebach an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr über den Standstreifen geleitet werden. Es entstand entsprechender Rückstau. Gegen 17.00 Uhr konnte die Fahrbahn nach Reinigung der Unfallstelle wieder komplett freigegeben werden.

