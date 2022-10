POL-OH: Unfall auf A4 i.H. Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Auto mit Farbe besprüht Fulda. Ein schwarzer Audi A 4, der am Freitag (21.10.), von 14 bis 20 Uhr, in der Hermann-Muth-Straße auf einem Parkplatz geparkt war, wurde durch Unbekannte mit weißer Farbe besprüht. Ersten Erkenntnissen zu Folge entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an das ...

mehr