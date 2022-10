Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Verletzte bei Unfall mit einem Bus

Grevenbroich (ots)

Am Montagabend (17.10.) ereignete sich gegen 20:15 Uhr im Bereich der Kreuzung Aluminiumstraße / Lindenstraße/ Zeppelinstraße in Grevenbroich ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Rommerskirchener Linienbusfahrer befuhr die Aluminiumstraße in Fahrtrichtung Wevelinghoven. An der Kreuzung stieß er dann aus bisher ungeklärter Ursache mit einem in gleicher Richtung fahrenden 47-jährigem Kölner zusammen. Im Fahrzeug des Kölners befanden sich noch ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger. Alle Insassen wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallaufnahme durch die Polizei wurde auf Grund der Beteiligung eines Busses durch Kräfte der Feuerwehr Grevenbroich und des Rettungsdienstes des Rhein-Kreis Neuss unterstützt. Insassen des Busses wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der genaue Unfallhergang und Umstände des Unfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen, welche beim Verkehrskommissariat in Grevenbroich geführt werden.

