POL-NE: Nach zwei Einbrüchen sucht das Kriminalkommissariat 14 Zeugen

Grevenbroich (ots) - In der Zeit von Sonntag (16.10.), circa 17:10 Uhr, und Montag (17.10.), circa 08:30 Uhr, ereignete sich in Grevenbroich ein Diebstahl eines Wohnmobils. Das Fahrzeug stand in einer Einfahrt vor einem Haus auf der Wiesenstraße. Als der Besitzer am Montagmorgen zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, war dieses nicht mehr vorzufinden. Nach ersten Erkenntnissen hörte eine Zeugin in der Nacht von Sonntag auf ...

mehr