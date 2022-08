Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzen Person in Bergen. Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen(Rügen) (ots)

Am 07.08.2022 gegen 14:15 Uhr ereignete sich in Bergen auf Rügen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Rüganer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in die Greifswalder Klinik geflogen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 63-Jährige mit seinem Pedelec (E-Bike) kurz nach 14:00 Uhr die B 196 in Bergen in Richtung Stralsund. Auf Höhe der Einmündung zur Ringstraße, Höhe Busbahnhof kam der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein an der mittigen Einmündungsbebauung. Dadurch verlor der 63-Jährige die Kontrolle über sein E-Bike, überschlug sich und stürzte. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen, u.a. am Kopf zu. Derzeit wird sein medizinischer Zustand als lebensbedrohlich eingeschätzt. Der 63-Jährige trug während der Fahrt keinen Helm. Am Pedelec entstand Sachschaden, der gegenwärtig auf ca 1.000,- Euro geschätzt wird. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme, medizinische Behandlung des 63-Jährigen und Spurensicherung musste die B 196 zum Teil voll gesperrt werden. Dadurch wurde der fließende Verkehr temporär stark eingeschränkt, konnte jedoch umgeleitet werden. Um 15:15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell