POL-OH: E-Scooter entwendet-Einbruch in Bürogebäude-Pkw aufgebrochen-Einbruch in Einkaufszentrum-Brand von mehreren hundert Rundballen - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Ein mittels Schloss in der Straße "Am Kurpark" gesicherter schwarzer E-Scooter des Herstellers "Ninebot" wurde zwischen Samstagabend (22.10.) und Sonntagmorgen (23.10.) durch Unbekannte entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld. Vermutlich mithilfe einer Mülltonne kletterten unbekannte Täter zwischen Samstagabend (22.10.) und Sonntagmittag (23.10.) auf den Balkon eines Bürogebäudes in der Reichsstraße, wo sie eine Glasscheibe einschlugen und sich dadurch Zutritt verschafften. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Büroräumlichkeiten und gelangten über das Treppenhaus in weitere Stockwerke. Die Täter entwendeten ersten Erkenntnissen zu Folge einen kleinen Tresor, der später in Hünfeld aufgefunden werden konnte sowie einen schwarzen Mercedes Citan mit dem Kennzeichen "HEF-KM 400", der auf dem Hinterhof abgestellt war. Das Diebesgut - darunter befanden sich neben dem Fahrzeug unter anderem Bargeld, Dokumente und Schlüssel - hat einen Gesamtwert von rund 150.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000. Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Eine auf dem Parkplatz "Rosmariengasse" abgestellte, silberne Mercedes C-Klasse wurde durch unbekannte Täter zwischen Samstagabend (22.10.) und Sonntagmittag (23.10.) aufgebrochen. Gewaltsam hebelten sie das Handschuhfach auf und entwendeten unter anderem eine Geldbörse, zwei Mobiltelefone der Marke Samsung sowie ein Navigationsgerät der Marke "TomTom" im Wert von rund 450 Euro. Am Fahrzeug entstand rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einkaufszentrum

Hauneck. Ein Einkaufszentrum im "Rotenseer Weg" in Unterhaun war Montagmorgen (24.10.), gegen 3.20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes hebelten sie gewaltsam eine Metalltür auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie eine größere Anzahl an Briefmarken und Zigaretten in noch nicht bekannter Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von mehreren hundert Rundballen - Zeugenaufruf

Philippsthal. Am frühen Montagmorgen (24.10.), gegen 3 Uhr, wurde die Polizei über den Brand von rund 600 Rundballen Heu und Stroh auf einer Feldgemarkung am Ende der Laraustraße informiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Philippsthal (Werra) und Friedewald sowie des Technischen Hilfswerks Bad Hersfeld und des Roten Kreuzes Rotenburg als auch der Polizei waren zeitnah vor Ort und begannen mit den erforderlichen Löscharbeiten und Ermittlungsmaßnahmen. Auch derzeit dauert die Löschung des Feuers noch an. Wie lange die Maßnahmen noch fortdauern werden, ist momentan noch unklar.

Hinweis an Anwohnerinnen und Anwohner

Anwohnerinnen und Anwohner werden vor diesem Hintergrund gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass es durch die Löschwasserentnahme zu Eintrübungen im Trinkwasser kommen kann.

Hoher Sachschaden und derzeit noch unklare Brandursache

Nach den zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Erkenntnissen wurden glücklicherweise keine Personen durch das Feuer verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 22.000 Euro.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die genauen Umstände sind aktuell noch unklar. Derzeit kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können oder in den Stunden zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Julissa Bär und Sandra Hanke

