Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Drogen

Erpel (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 29-jähriger Mann aus Eschweiler mit seinem Pkw die B 42. In der Ortslage Erpel kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion in Linz den Pkw und stellten Hinweise auf Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

