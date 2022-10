Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto mit Farbe besprüht - Einbruch in Einfamilienhaus - Hausfriedensbruch - Versuchter Wohnungseinbruch

Auto mit Farbe besprüht

Fulda. Ein schwarzer Audi A 4, der am Freitag (21.10.), von 14 bis 20 Uhr, in der Hermann-Muth-Straße auf einem Parkplatz geparkt war, wurde durch Unbekannte mit weißer Farbe besprüht. Ersten Erkenntnissen zu Folge entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Herrengarten" war am Freitag (21.10.), gegen 8.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch ein geöffnetes Fenster gelangten sie ins Innere, begaben sich unbemerkt in weitere Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten Diebesgut - darunter unter anderem diverse Bankkarten und persönliche Dokumente im Wert von rund 250 Euro. Sie flüchteten über das Fenster in unbekannte Richtung und hinterließen rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch

Fulda. Der oder die unbekannten Täter warfen zwischen Freitagabend (21.10.) und Sonntagmorgen (23.10.) das Fenster einer Toilettenanlage am Friedhof in der Künzeller Straße ein. Im Inneren wurde eine kleine Feuerstelle gelegt und angezündet. Hierdurch kam es zu Beschädigungen der Toilettenanlage. Der oder die Täter verließen die Räumlichkeiten über das Einstiegsfenster und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Petersberg. Unbekannte Täter versuchten am Sonntag (23.10.), zwischen 1 Uhr und 12 Uhr, mehrere Fenster und Türen eines Einfamilienhauses in der Straße "Langenburg" aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

