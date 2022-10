Polizei Düren

POL-DN: Gleich zwei Einbrüche am Mittwoch

Ellen/Langerwehe (ots)

Im Kreis Düren hat es in der Nacht auf Mittwoch (19.10.2022) gleich zwei Einbrüche gegeben. Betroffen waren Wohnhäuser in Niederzier-Ellen und Langerwehe.

In Niederzier-Ellen machten Unbekannte am späten Mittwochabend Beute in einem Haus in der Bergstraße. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19:20 Uhr und 21:00 Uhr durch die Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Dort machten sie durch Schmuck und Bargeld Beute in bisher unbekannter Höhe. Auch in Langerwehe wurde am Abend eingebrochen: in ein Haus in der Luchemer Straße. Hier haben sich die Täter zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, ebenfalls durch die Tür zum Garten, Zutritt verschafft. Ob und wie viel Beute die Täter machen konnten, ist bislang unklar.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

