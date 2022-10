Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Fulda: Am Sonntag, dem 23.10.2022, gegen 18:53 Uhr ereignete sich in Fulda an der Kreuzung Heidelsteinstraße / Dammersfeldstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die Dammersfeldstraße in Fulda in Fahrtrichtung Heidelsteinstraße und wollte an der Kreuzung die Heidelsteinstraße in Richtung Biebersteinstraße überqueren. Beim Überqueren übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigen 50-jährigen Fahrer eines Pkw BMW und nahm diesem die Vorfahrt. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden an den Pkw in Höhe von ca. 16.000 EUR. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Helgert, PHK, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell