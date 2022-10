Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1. Beim Einparken Pkw gestreift

Bad Hersfeld - Am Freitag (21.10.2022) parkte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in einer freien Parklücke am Linggplatz, Höhe Hausnummer 19 ein. Bei dem Parkvorgang stieß der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den bereits zum Parken angestellten Pkw eines 81-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.050,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

2. Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt

Niederaula - Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag (21.10.2022), gegen 16.00 Uhr, die Landesstraße 3471 aus Richtung Wetzlos kommend in Fahrtrichtung Mengshausen. Im Einmündungsbereich Wehrdaer Straße/Richthofstraße, missachtete ein 49-jähriger Fahrzeugführer von einem Pkw, die Vorfahrt eines bevorrechtigten Lkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 32.000,- Euro.

3. Unfall im Begegnungsverkehr

Bad Hersfeld - Am Samstagabend (22.10.2022) befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Schwalm-Eder-Kreis die Straße Alter Kirchweg. Eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld fuhr in entgegengesetzter Richtung. In Höhe Hausnummer 37 kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da der Fahrzeugführer unter dem Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

4. Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen Straßenlaterne

Bad Hersfeld - Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am späten Samstagabend (22.10.2022) die Bundesstraße 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Asbach. Nach ersten Erkenntnissen, fuhr der Pkw-Fahrer nach einem Überholvorgang mit stark überhöhter Geschwindigkeit in den Eichhofkreisel ein. Zwischen der ersten und zweiten Ausfahrt, kam der Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Eberhardt, PHK (Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell