Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, dem 22.10.2022, gg. 03.05 Uhr in KünzellTurmstraße in Höhe der Hausnummer 55.

Ein bislang unbekannter Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen PKW, vermutlich Audi, befuhr in Künzell die Turmstraße aus Fahrtrichtung Dirlos kommend in Fahrtrichtung Fulda. In der Turmstraße in Höhe der Hausnr. 55 kam der oder die unbekannte Fahrer/-in nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW, Opel Astra. Im Anschluss flüchtete das Fahrzeug von der Unfallstelle weiter in Fahrtrichtung Fulda Stadtmitte und anschließend in unbekannte Fahrtrichtung.

Der geparkte PKW wurde in der gesamten Länge der linken Fahrzeugseite beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro.

Nach Zeugenangaben sei das Fahrzeug zudem über rotlichtzeigende Lichtzeichenanlagen unvermindert weitergefahren.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661- 105-0 zu melden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

