Fulda (ots) - Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 21.10.2022, gg. 19.22 Uhr in Fulda in der Straße Am Jagdstein Kreuzungsbereich zur Straße Am Kleegarten. Ein 37-jähriger Mann aus Esslingen befuhr mit seinem PKW, einem Kia Ceed, die Straße Am Jagdstein in Fahrtrichtung Dientzenhofer Straße. In Höhe der Straße Am Kleegarten wollte der 37-Jährige diese überqueren. Im Kreuzungsbereich jedoch beachtete ...

mehr