Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Fulda (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 21.10.2022, gg. 19.22 Uhr in Fulda in der Straße Am Jagdstein Kreuzungsbereich zur Straße Am Kleegarten.

Ein 37-jähriger Mann aus Esslingen befuhr mit seinem PKW, einem Kia Ceed, die Straße Am Jagdstein in Fahrtrichtung Dientzenhofer Straße. In Höhe der Straße Am Kleegarten wollte der 37-Jährige diese überqueren. Im Kreuzungsbereich jedoch beachtete der 37-Jährige nicht den auf der Straße Am Kleegarten in Fahrtrichtung Petersberger Str. bevorrechtigt fahrende Fahrer eines PKW, Seat Altea, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurden weder der 37-jährige Unfallverursacher, noch der Fahrer des Seat Altea, ein 64-jähriger Mann aus Fulda, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von 11 000,- Euro.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten diese jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

i.A. Braun, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell