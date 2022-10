Polizei Wuppertal

POL-W: RS/W Online-Betrüger geben sich als Familienmitglieder aus

Wuppertal (ots)

Remscheid - Gestern (17.10.2022) kam es zu einem versuchten Betrug über eine Messaging-App. Eine 60-Jährige wurde schriftlich über eine App auf ihrem Mobiltelefon kontaktiert. Der vermeintliche Betrüger meldete sich unter einer unbekannten Nummer und gab an, dass er ihr Sohn sei und Geld benötigen würde. Die Frau entschied sich keine Überweisung zu tätigen und kontaktierte die Polizei. Wuppertal - Ebenfalls am 17.10.2022 erhielt ein 79-jähriger Familienvater eine Textnachricht über eine Messaging-App, in welcher er um Geld gebeten wurde. Der Mann ging davon aus, dass es sich um seine Tochter handele und diese Hilfe benötige. Er folgte der Bitte und überwies eine vierstellige Summe. Später hielt er Rücksprache mit seiner Tochter und erstattete daraufhin Anzeige. Das Kriminalkommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Achtung! Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen über Nachrichtendienste bei Ihnen melden, deren Nummer sie nicht kennen. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben zu überprüfen. Rufen Sie die genannte Person zunächst unter der bekannten Rufnummer an. Kommt Ihnen eine solche Nachricht verdächtig vor, dann informieren Sie die Polizei. Sprechen Sie mit ihren Verwandten über diese Problematik und verhindern Sie so Straftaten. Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, wie Sie sich selbst oder Angehörige schützen können, dann kontaktieren Sie gerne die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle (polizeilicher Opferschutz) unter 0202 / 284 1801. (rb)

