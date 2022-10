Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht am 10.10.2022 auf dem LIDL-Parkplatz Mendig - Zeugenaufruf

Mendig (ots)

Am Montag, den 10.10.2022, in der Zeit von 16:30 bis 17:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes Mendig (Robert-Bosch-Straße) geparkter SUV der Marke Skoda (Farbe grau) durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

