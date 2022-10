POL-PDMY: Forstmaschine entwendet

Cochem (ots) - Am Samstag, den 08.10.2022 wurde zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr ein in der Brückenstraße in Cochem aufgestelltes Pavillon mit der Aufschrift "Paulanergarten" durch unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cochem (02671-9840) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Telefon: 02671-9840 ...

mehr