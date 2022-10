Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzte

Fahrzeugführer unbekannt

Rees (ots)

Am Sonntag (02. Oktober 2022), gegen 12:30 Uhr kam es in Rees zu einer Unfallflucht. Ein 16-jähriger Junge aus Rees befuhr mit seinem Fahrrad, den Radweg des Kreisverkehrs auf der Groiner Allee und wollte diesen in Richtung Empeler Straße verlassen. Dabei wurde er von einem anderen, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und dessen Kfz erfasst. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen hellblauen VW Golf. Der Junge stürzte auf die Motorhaube des Fahrzeugs und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer schrie den Jungen an und entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Auch eine Täterbeschreibung liegt vor.

Diese lautet wie folgt:

- männlich - ca. 25 - 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schwarze kurze Haare und schwarzer Vollbart

Zeugen, welche Beobachtungen in dem oben genannten Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell