FW-MG: Verrauchte Wohnung

Mönchengladbach-Eicken, 24.07.2022, 15:46 Uhr, Eickener Straße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach über den Notruf 112 zu einer verrauchten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Die Bewohner hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung bereits verlassen. Die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit Atemschutzausrüstung ausgestattet waren, konnten schnell die Quelle der Verrauchung lokalisieren. Auf dem Herd lagen Teile von verkohlten Küchenutensilien. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Räume vom Rauch befreit. Die Bewohner wurden notfallmedizinisch untersucht. Eine Rauchgasintoxikation konnte ausgeschlossen werden. Sie konnten unverletzt zurück in ihre Wohnung. Alarmiert waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

