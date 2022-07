Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber landete auf Bezirkssportanlage Lürrip

Mönchengladbach-Uedding, 22.07.2022, 16:45 Uhr, Myllendonker Straße (ots)

Aufgrund eines Unfalls auf der Myllendonker Straße war am heutigen Nachmittag der Einsatz des Rettungshubschraubers aus Duisburg erforderlich. Der Hubschrauber landete auf dem Gelände der Bezirkssportanlage in Lürrip. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Patient in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen.

Im Einsatz war der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

