FW-MG: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Hardt, 20.07.2022, 15:42 Uhr, Karrenweg (ots)

Im 7. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurden Bewohner durch einen ausgelösten Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung gewarnt. Sie stellten leichten Brandgeruch fest und alarmierten die Feuerwehr. Die eintreffenden Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz fand angebranntes Essen auf dem Herd vor. Der Mieter war im Nachbarraum eingeschlafen und hatte nicht auf das Klingeln und Klopfen reagiert. Die Wohnung war leicht verraucht. Das Essen wurde vom Herd genommen und in der Spüle abgelöscht, der Herd ausgeschaltet und die Wohnung quergelüftet. Der schlafende Bewohner wurde geweckt und dem Rettungsdienstpersonal übergeben. Er blieb zum Glück unverletzt und konnte nach Abschluss aller Maßnahmen wieder in seine Wohnung zurück.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell