FW-MG: Leckage in einer Gasleitung

Mönchengladbach-Rheydt, 20.07.2022, 20:59 Uhr, Bruckner Allee (ots)

Am Abend wurde der Feuerwehr ein Gasgeruch auf der Bruckner Allee in Höhe des Hugo-Junkers-Gymnasium und des Maria-Lenssen-Berufskolleg gemeldet. Vor Ort konnte der Gasgeruch durch die Einsatzkräfte bestätigt werden. Im Straßenbereich ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Leck in einer Gasleitung gekommen. Bei Kontrollmessungen innerhalb der angrenzenden Gebäude konnten keine gefährlichen Gaskonzentrationen in den Häusern festgestellt werden. Das Energieversorgungsunternehmen NEW` spürte die Leckage auf und dichtete die undichte Stelle ab. Während der Maßnahmen wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Zur Vermeidung von Zündquellen wurde im betroffenen Straßenzug der Strom abgestellt. Nach ca. vier Stunden war der Einsatz beendet.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

