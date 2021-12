Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unerwartetes Ende einer Partynacht

Ludwigshafen (ots)

Nachdem es am Samstag, den 11.12.2021, gegen 5:50 Uhr zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Mann aus Ludwigshafen und vier namentlich nicht bekannten Personen in der Bahnhofstraße gekommen war, beschädigte einer der unbekannten Männer den PKW des Ludwigshafeners durch einen Tritt gegen die Beifahrertür. Der junge Mann verständigte hieraufhin die Polizei und bat diese um Hilfe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte dessen Kontrahent die Örtlichkeit bereits mit seinen Begleitern verlassen. Hinweise zu den Personen oder dem dunklen Porsche, mit dem die Personengruppe davongefahren sein soll, konnte der junge Mann nicht geben. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mitteiler per Haftbefehl gesucht wird. Um nach dieser "unerwarteten" Wendung einem Gefängnisaufenthalt zu entgehen, bat der junge Mann - bei dem ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 0,7 Promille ergab - Freunde und Familie um Mithilfe. Schlussendlich konnte er die Geldstrafe in Höhe von knapp 2300 Euro begleichen und so auch den Rest des Tages in Freiheit verbringen.

