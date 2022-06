Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hinschauen - nicht wegschauen Sicherheitstag ist nach zwei Jahren Pause ein Besuchermagnet

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind am Sonntag, 19. Juni 2022, viele tausend Besucher zum Polizeipräsidium nach Gelsenkirchen-Buer gekommen, um sich zu informieren und unterhalten zu lassen. Ein Bühnenprogramm mit vielen unterschiedlichen Interpreten unter dem Motto "Hinschauen - nicht wegschauen" sorgte für gute Unterhaltung. Polizeipräsidentin Britta Zur betonte in ihrer Begrüßung die gute und wichtige Zusammenarbeit der Ordnungspartner, die nötig ist, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. "Nur gemeinsam schaffen wir es, Gelsenkirchen lebenswerter und sicherer zu machen. Um das zu erreichen, arbeiten wir schon lange gut und vertrauensvoll zusammen. Diese enge Partnerschaft ist auch in Zukunft wichtig, um sich den wachsenden Herausforderungen zu stellen, denn gemeinsames Handeln schafft Vertrauen und macht stark", so die Polizeipräsidentin. Am Mittag verliehen die Ordnungspartner in der Stadt Gelsenkirchen (Stadt Gelsenkirchen, Polizei Gelsenkirchen, Vestische, Bogestra und Verkehrswacht) traditionell den diesjährigen Sicherheitspreis, diesmal an den langjährigen Vorsitzenden der Verkehrswacht und ehemaligen Polizeibeamten Helmut Barek. Oberbürgermeisterin Karin Welge lobte in ihrer Laudatio das langjährige Engagement des Preisträgers, der sich sein Leben lang für Ordnung und Sicherheit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen eingesetzt habe. Unter anderem war Helmut Barek viele Jahre Vorsitzender der Verkehrswacht in Gelsenkirchen. Neben vielen Behörden und Institutionen, wie der Bundespolizei, dem Zoll, der Feuerwehr, den Justizbehörden und der Verkehrswacht, waren Beamtinnen und Beamte der Polizei Gelsenkirchen vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz und der Direktion Verkehr sowie die Personalwerbung mit einem Stand vertreten, um die Bürgerinnen und Bürger aufzuklären und zu informieren.

