POL-GE: Raub in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Eine Gruppe Unbekannter hat am vergangenen Samstag, 18. Juni 2022, in einem Freibad an der Adenauerallee in Erle einen 25 Jahre alten Badegast geschlagen und verletzt. Der Mann stand gegen 14 Uhr mit seiner Ehefrau auf einem Sprungturm, als sich die Gruppe vordrängelte. Als der Mann sie zur Rede stellte, schlugen die Männer auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie in die Menge der Badegäste. ...

