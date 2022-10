Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Werkzeuge bei Einbruch entwendet worden

Issum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (30. September 2022), 20:30 Uhr und Samstag (01. Oktober 2022), 10:00 Uhr kam es in Issum zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände eines Bauernhofs an der Braustraße. Auf dem Gelände suchten die Täter zunächst eine Werkstatt auf und entwendeten zwei Motorsägen sowie ein Elektroschweißgerät. Im Anschluss drangen die Täter in die Scheune ein, in welcher sich weitere voneinander getrennte Werkstatträume befinden. Die Täter öffneten und durchsuchten mehrere Werkzeugschränke und entwendeten u.a. ca. 100m Kupferkabel, einen Akku-Schrauber, eine Schlagbohrmaschine sowie zwei Luftdruckschlagbohrer.

Zeugen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

