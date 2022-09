Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (373/2022) Freilaufende Hunde auf dem Kinderspielplatz - 12-jähriges Mädchen erleidet Bissverletzung. Polizei bittet um Hinweise.

Göttingen (ots)

Bovenden, Berliner Straße, dortiger Kinderspielplatz

Sonntag, 11. September 2022, gegen 15.00 Uhr

BOVENDEN (as) - Am Sonntagmittag (11.09.22) kam es auf einem Kinderspielplatz in der Berliner Straße in Bovenden (Landkreis Göttingen) zu einem Vorfall mit freilaufenden Hunden. Ein Mädchen wurde durch den Biss einer der Hunde leicht verletzt.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen befand sich das Kind gegen 15.00 Uhr auf dem Weg zum Kinderspielplatz, als sie dort auf zwei bislang unbekannte Männer mit ihren freilaufenden Hunden stieß. Als einer der Hunde das Mädchen bemerkte, rannte er direkt auf das Kind zu. Hiervon erschrocken, drehte die 12-Jährige sofort um und versuchte den Spielplatz wieder zu verlassen.

Hierbei kam sie allerdings zu Fall und wurde von einem der Hunde eingeholt. Dieser biss dem Mädchen dabei in den Oberschenkel und ließ sodann wieder von ihr ab. Sie konnte ihren Weg daraufhin fortsetzen und lief zurück nach Hause, wo sie sich ihren Eltern anvertraute. Bereits kurze Zeit später konnten die Männer mit ihren Hunden nicht mehr in dem Bereich angetroffen werden.

Die beiden mutmaßlichen Hundehalter werden wie folgt beschrieben: beide etwa 20-25 Jahre alt, einer mit schwarzen Haaren und Dreadlocks, der andere mit hellen Haaren und Dreadlocks. Einer der beiden Männer trug eine tarnfarbene Hose.

Der beißende Hund wurde ähnlich einem Schäferhund beschrieben, hatte überwiegend braunes Fell und im Brust- und Halsbereich evtl. dunkle bis schwarze Bereiche.

Der zweite Hund wird ähnlich einem Husky mit dunklem Kopf und hellem/weißen Körper beschrieben.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den beiden unbekannten Männern und fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Männern mit ihren Dreadlocks machen? Wem sind die beiden Hunde bekannt? Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell