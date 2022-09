Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (370/2022) Roller auf dem Holtenser Berg erst gestohlen, dann angezündet

Göttingen (ots)

Göttingen, Londonstraße

Mittwoch, 07.09., 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 08.09., 08.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein in der Nacht zu Donnerstag (08.09.22) in der Londonstraße gestohlener Motorroller ist am darauffolgenden Morgen ausgebrannt wieder aufgefunden worden. Eine Passantin entdeckte die Fahrzeugüberreste etwa 500 Meter vom Tatort entfernt auf einem Feldweg hinter der Dublinstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell