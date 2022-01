Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Motorrollern

Hückelhoven-Doveren (ots)

Ein an der Beckerstraße abgestellter Motorroller wurde in der Nacht zu Donnerstag (30. Dezember) durch unbekannte Täter entwendet. Bei dem Zweirad handelte es sich um einen schwarzen Motorroller der Marke Zhejiang Jonway.

Auch an der Schulstraße entwendeten Unbekannte ein geparktes Kleinkraftrad der Marke SMC. Diese Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am 31. Dezember (Freitag) und 10 Uhr am 1. Januar (Samstag).

