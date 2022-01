Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Fahrraddiebstahl, Zeugen gesucht

Hückelhoven-Doveren (ots)

Gegen 2.10 Uhr am Samstag, 1. Januar, beobachtete ein Zeuge wie ein bisher unbekannter Mann an der Hückelhovener Straße auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad an sich nahm und damit wegfuhr. Nachdem der Zeuge den Mann aufforderte, stehen zu bleiben, stieg dieser vom Rad und entfernte sich fußläufig von der Örtlichkeit. Laut Beschreibung handelte es sich um einen zirka 180 bis 185 Zentimeter großen Mann mit normaler Statur und kurzen, schwarzen Haaren. Er war dunkel gekleidet. Wer weitere Hinweise zum Beschriebenen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Hinweise über das Online-Portal übermittelt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell