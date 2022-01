Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter in Garage eingedrungen

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Ein bisher unbekannter Täter gelangte am Sonntag, 2. Januar, gegen 2.45 Uhr in eine Garage an der Ritzerfeldstraße- Außerdem versuchte er, einen vor der Garage parkenden Pkw zu öffnen. Ob er etwas entwendete, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Eine Kamera zeichnete das Geschehen auf. Es handelte sich bei dem Täter um einen Mann mit schlanker Statur und eher heller Bekleidung. Er war unterwegs mit einem Damenfahrrad. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

