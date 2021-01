Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Vorfahrt missachtet und mit Pkw kollidiert

Karlsruhe (ots)

Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagmittag im Industriegebiet von Ettlingen ereignete.

Kurz nach 14 Uhr fuhr der 27 Jahre alte Unfallverursacher auf der Hertzstraße in Richtung Siemensstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem querenden Renault. Durch den Zusammenstoß wird die 57-jährige Beifahrerin im Renault leicht verletzt und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Renault war durch Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste an der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell