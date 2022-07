Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sicher! In den Urlaub! - Sicher! Dein Rad!

Informationsveranstaltungen der Polizei in Bad Nauheim

Friedberg (ots)

"Wie schütze ich mein Zuhause richtig gegen Einbrecher, um entspannt in den Urlaub fahren zu können? "Was sollte ich beachten, um mein Fahrrad / E-Bike effektiv gegen Diebstahl zu sichern?" Auf diese und viele weitere Fragen wissen die Kriminalpolizeiliche Beraterin des Wetteraukreises und Bad Nauheims Schutzmann vor Ort die passende Antwort.

Gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Bernd Büthe (SvO Bad Nauheim) ,bietet Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob (Kriminalpolizeiliche Beraterin Wetteraukreis) im Juli zwei Informationsveranstaltungen rund um die Themen "Sicher! In den Urlaub!" und "Sicher! Dein Rad!" an.

Am 14.07.2022 sind die Polizeibeamten von 13 bis 16 Uhr am Usa-Wellenbad anzutreffen und freuen sich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Am 18.07.2022 zwischen 9 und 15 Uhr findet im Innenhof des Polizeipostens Bad Nauheim (Hauptstraße 54) eine weitere Veranstaltung statt, in deren Rahmen auch eine Fahrradcodierung angeboten wird.

Für die Codierung ist zwingend eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte vereinbaren Sie daher wochentags unter der Tel. 06031/601-462 einen entsprechenden Termin.

Bitte außerdem beachten:

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

